Der in Milwaukee, Wisconsin, geborene Schriftsteller lebte zuletzt in New York. Seine ersten Erfolge waren die Romane »Julia« (1975) und »Geisterstunde« (1979). »Peter Straubs Werk liegt griffbereit in jeder Bahnhofsbuchhandlung – und ist doch hierzulande so gut wie unbekannt«, schrieb das Magazin »Literaturen« 2001. Deren damaliger Autor Burkhard Müller beschrieb die besondere Kraft von Straubs Schreiben so: »...dass der, der von ihm aufschaut, alle Dinge um sich herum plötzlich vertieft und gesteigert sieht, als wäre ihre sichtbare Gegenwart eine Haut, unter der sich ein Muskel spannt – oder, wie Straub es sagt: ein wildes Tier, das tut, als ob es schliefe.«