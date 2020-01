"Ich habe das Glück gehabt, in einer Zeit zu leben, in der man sich mit 14 überlegt hat, ob die Beatles oder die Stones besser sind - und nicht, ob man die Welt oder den Wald retten muss", sagt Thomas Gottschalk auf der SPIEGEL-Bühne.

Im Mai feiert der Entertainer seinen 70. Geburtstag - und das Altern beschäftigt ihn. Vor Kurzem hat Thomas Gottschalk seine Autobiografie "Herbstbunt" veröffentlicht. Sie handelt von einem "alten Typen, der fürchtet, noch älter zu werden".

Im Gespräch mit SPIEGEL-Redakteur Volker Weidermann erzählt Gottschalk, wieso Shitstorms in den Neunzigerjahren noch kein Problem waren, was er an Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki schätzte - und warum das Alter für Menschen oft zur Krise wird.

Die neue Folge von "SPIEGEL Live" wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe "DER SPIEGEL im Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse" aufgezeichnet.

