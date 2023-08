Der Song:

Little Simz: »Venom« . Diesen harschen Konfro-Rap über Wut, Gewalt und Missbrauch hört die junge Mutter, während sie ihr Baby im Kinderwagen durch Magdeburg schiebt. Er gibt die Grundstimmung dieses »Polizeirufs« vor, in dem die Körper und Sehnsüchte schmerzhaft aufeinanderprallen: »I assume you'll be comin' for blood / That makes two of us«.