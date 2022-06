Popeye soll in Zukunft offenbar seine Rolle als missmutiger, aber hilfsbereiter Außenseiter beibehalten, teilweise allerdings auch an die heutige Zeit angepasst werden. »Was uns wirklich anspricht, das ist, dass die Figur ein so gutes Herz hat«, sagte Andrew Farago, Kurator des Cartoon Art Museum in San Francisco, laut »Washington Post«. Wie Popeye dabei vorgeht, das müsse man aktualisieren, so Farago. »Seine Motive aber sind immer rein, und er kümmert sich immer um die Menschen, die Hilfe brauchen. Das hat etwas Attraktives.«