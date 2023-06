Eine von Uderzo gezeichnete und signierte Seite aus dem Comic »Asterix in Spanien« hat für 166.750 Euro einen neuen Besitzer gefunden. Die Versteigerung hatte das Auktionshaus Daniel Maghen am Mittwoch in Paris organisiert. Die Seite zeigt eine der berühmten Prügelszenen zwischen den beiden Galliern Asterix und Obelix und einer Gruppe von Römern.