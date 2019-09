Roman "Liebestölpel" Hop-on, hop-off durch die Beziehung

Lucretia gleicht einem Wirbelwind. Wenn sie kommt, versetzt sie die Welt in Aufruhr, um nur sogleich wieder zu verschwinden. Petkowitsch, der Ich-Erzähler in Peter Wawerzineks neuem Roman, kennt sie, liebt sie, leidet bis zur Unerträglichkeit an ihr und geht doch stets erneut die toxische Hop-on-hop-off-Beziehung ein.

Schon seit Kindestagen ist das ungleiche Paar miteinander verbunden, beide wachsen im Heim auf, gehen als junge Erwachsene auf Reisen, sogar ein gemeinsames Kind werden sie zeugen. Doch nichts hilft gegen die Haltlosigkeit dieser Frau, die alle Männer verrückt macht und doch nichts wirklich eingeht. Was sie und ihn eint, ist ihre Ortlosigkeit. Jeder ist ein "Seestern [...]. Fünf Arme zieren ihn, einst besaß er sechs, sagt sie. Da war das Wasser noch in der ruhigen See, die Berge verrückten sich, die Hitze nahm zu, der See bekam ein Loch und wurde zu einem Fluss, mit ihm trieben die Seesterne heimatlos, unbeholfen fort, suchten sich, wo es ging, mit dem sechsten Arm festzuhalten, zu verankern, und rissen ihn sich aus."

Jene pointierten Bilder, erschrieben mit filigranem Anschlag, sind es, welche den autobiografisch grundierten Texten des 1954 in Rostock geborenen Schriftstellers ihre Zartheit und prägnante Stimmung verleihen. Seine Metaphern sind Zeugen der Einsamkeit und Traumata, geben Einblick in Jugendjahre zwischen Hänseleien, Ausgrenzung und unerfüllte Sehnsucht: "Lucretia und ich sind angeschossene Kinder mit Bleikugeln, die sich in unsere Herzhäute eingewachsen und eingerichtet haben." Sich an diese Versehrungen zu erinnern und all die allmählich verblassenden Momente der Vergangenheit festzuhalten, bedeutet einerseits Schmerz, ermöglicht aber andererseits eine Therapie für den Ich-Erzähler.

Henning Kaiser/ DPA Autor Wawerzinek: schier unendliches Schöpfungsvermögen in der Sprache

Während er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, so manche Wunde mit Alkohol zu reinigen versucht, Beziehungen eingeht und aufgibt, sobald Lucretia wieder aus dem Nichts erscheint, stellt das Schreiben für ihn einen Anker dar. Es versteht sich nicht nur als klassische Form der Verarbeitung.

"Die Zeit heilt Jacke wie Hose"

Vielmehr steht es im Zeichen der Suche. Denn Wawerzineks Spiegel-Ich will sichtlich die Dinge ordnen und ringt unterdessen ständig um eine eigene Sprache. Von besonderer Virtuosität erweisen sich dabei in den Text eingestreute Zitate. Sie reichen von humorvollen Sprichwortmixturen wie "Lieber den Spatz in der Hand als kurze Beine" oder "Die Zeit heilt Jacke wie Hose" bis hin zu Fragmenten aus Volksliedern und Märchen. Mit deren Hilfe versucht der Erzähler zunächst die Dunkelheit seines Daseins etwas zu erhellen.

Die Bitte an einen Schmetterling, im Hier und Jetzt zu bleiben, wie sie Hoffmann von Fallersleben in einem Gedicht beschreibt, erscheint dann wie ein versöhnlicher Moment in einer heillosen Zeit. Allzu oft bilden die fremden Anleihen allerdings bloß eine lieblich anmutende Schicht über den eigenen Abgründen. Denn sie geben letztlich das Fremde zu erkennen.

Indem der Protagonist seine eigene Fassungslosigkeit über Lucretias späten Suizid etwa mit dem Kindergesang "Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken" ausdrückt, zeigt er damit nur, dass etwas nicht mehr passt. Dissonanzen und Verzerrungen zeichnen die Einzigartigkeit des Wawerzinek-Sounds überhaupt erst aus. Manchmal mutet er bewusst schief an, an anderer Stelle könnte er nicht intimer und wahrhaftiger ausfallen.

Preisabfragezeitpunkt:

24.09.2019, 11:07 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Peter Wawerzinek

Liebestölpel Verlag: Galiani-Berlin Seiten: 304 Preis: EUR 20,00

Der Roman "Liebestölpel" führt somit tief in das von Schwankungen geprägte Innere seines Autors. Mit jedem neuen Werk löst er mehr Mitgefühl aus - nicht nur für eine schwierige Biografie, sondern vor allem für ein schier unendliches Schöpfungsvermögen in der Sprache. In Werken wie "Das Kind, das ich war" (1994) oder "Rabenliebe" (2010) tobt ein nicht endender Kampf gegen ein Schweigen, das bei Wawerzinek zumeist nur Untergründiges und Unverarbeitetes verbirgt.

Dieses hervorzuholen fordert dem Autor viel Energie ab, setzt aber gleichzeitig neue Kräfte frei. Zu erleben, wie dessen sich stets neu erfindende Wortkunst immer wieder über das Unsagbare triumphiert, hinterlässt großes Staunen.