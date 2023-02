Doch seit dem Amtsantritt kam nur noch wenig Publizistisches: ein Gastkommentar zur Handelspolitik in der »taz« (zusammen mit der Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge), die Veröffentlichung einer Rede zum 20. Juli in der »Süddeutschen Zeitung«, ein Gastkommentar zum »Energieschatz Ostsee« mit seinem dänischen Amtskollegen und der EU-Energiekommissarin im »Handelsblatt« – das war's. Die Textform, mit der Robert Habeck zuletzt vor allem auffiel, war der Brief (an Finanzminister Christian Lindner).