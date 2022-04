Geboren wurde er in einer Kleinstadt in Texas – seine Bücher zeugten von der Geschichte mexikanischer Einwanderer. US-Buchkritiker nannten ihn deshalb den »Dekan der Chicano-Literatur«, einen »Mentor und Inspirator für mehrere Schriftstellergenerationen«. Nun ist der Schriftsteller Rolando Hinojosa-Smith gestorben. Nach übereinstimmenden Medieninformationen starb er im Alter von 93 Jahren in einem Zentrum für betreutes Wohnen in der Nähe von Austin.

Mit 17 Jahren trat er in die US-Armee ein und verarbeitete seine militärischen Erfahrungen später in Büchern wie »Korean Love Songs« (1978). Nach seinem Literaturstudium an der New Mexico Highlands University arbeitete er als Hochschullehrer an der University of Minnesota sowie der University of Texas.