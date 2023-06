Geehrt werde der in Indien geborene Autor »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert«, so der Stiftungsrat zur Begründung.

Trotz eines Lebens in ständiger Gefahr sei Rushdie »einer der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache«. In seinen Romanen und Sachbüchern verbinde er erzählerische Weitsicht mit literarischer Innovation, Humor und Weisheit. »Dabei beschreibt er die Wucht, mit der Gewaltregime ganze Gesellschaften zerstören, aber auch die Unzerstörbarkeit des Widerstandsgeistes Einzelner«, hieß es in der Begründung des Börsenvereins.