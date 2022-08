Salman Rushdie über Literatur und Zensur »Freiheit ist die Luft, die wir atmen«

Und schlimmer noch, wenn die Zensur sich in die Kunst drängt, dann wird sie zum Thema; die Kunst wird »zensierte Kunst«, und genau so sieht und versteht es die Welt. Die Zensur bezeichnet das Werk als unmoralisch oder blasphemisch oder pornografisch oder umstritten, und diese Wörter hängen für immer an den zensierten Werken wie Albatrosse um den Hals jener verfluchten Seeleute. Der Angriff auf das Werk bewirkt mehr, als das Werk zu definieren; in gewissem Sinne wird der Angriff für die breite Öffentlichkeit das Werk. Auf jeden Leser von Lady Chatterleys Liebhaber oder von Wendekreis des Steinbocks, auf jeden Zuschauer von Der letzte Tango in Paris oder von Clockwork Orange kommen zehn, hundert, tausend Leute, die »wissen«, dass diese Werke maßlos obszön oder maßlos brutal oder beides sind.

Die Schuldvermutung ersetzt die Unschuldsvermutung. Warum musste dieser indische muslimische Künstler diese Hindu-Göttin nackt malen? Hätte er nicht ihre Sittsamkeit respektieren können? Warum musste dieser russische Schriftsteller seinen Helden sich in ein Nymphchen verlieben lassen? Hätte er nicht ein gesetzlich vertretbares Alter wählen können? Warum stellte diese britische Dramatikerin einen sexuellen Missbrauch in einem Sikh-Tempel, in einem gurdwara, dar? Hätte derselbe Missbrauch nicht fern vom heiligen Boden stattfinden können? Warum sind Künstler so unbequem? Können sie uns nicht einfach Schönheit, Moral und eine verdammt gute Geschichte bieten? Warum meinen Künstler, wir sollten auf ihrer Seite sein, wenn sie sich so verhalten?

»And the people said sit down,

sit down you’re rocking the boat.«

Der Zensur in ihrer wirksamsten Form gelingt es tatsächlich, die Wahrheit des Künstlers durch Lüge zu ersetzen, sodass man glaubt, das Zensierte habe die Zensur verdient. Das Boot zum Schaukeln zu bringen, wird weithin missbilligt. Der endgültige Sieg der Zensur ist erreicht, wenn Menschen sich eine nicht zensierte Gesellschaft nicht mehr vorstellen können.

Manchmal trotzen große verbotene Werke der Deutung der Zensur und drängen sich der Welt auf. Ulysses, Lolita, Tausendundeine Nacht. Manchmal trotzen große, mutige Künstler der Zensur, um fabelhafte Untergrundliteratur zu schaffen wie im Falle der Samisdat-Literatur in der Sowjetunion oder um feinsinnige Filme zu drehen, die auf der scharfen Schere des Zensors balancieren, wie im Falle vieler aktueller iranischer und einiger chinesischer Filme. Sie werden sogar Leute finden, die das Argument vorbringen, Zensur sei gut für Künstler, weil sie ihre Fantasie herausfordere. Das ist so, als sagte man, wenn man einem Menschen die Arme abhackt, kann er dafür gefeiert werden, dass er mit dem Stift zwischen den Zähnen zu schreiben gelernt hat.