Der britisch-amerikanische Schriftsteller Salman Rushdie hat vor einer Bedrohung der Meinungsfreiheit in westlichen Ländern gewarnt, wie es sie in seiner Lebenszeit noch nicht gegeben habe. Das sagte der in Indien geborene Autor am Montagabend in einer vorab aufgezeichneten Dankesrede bei der Verleihung der British Book Awards. Der 75-Jährige, der in den USA lebt, wurde bei dem Event mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.