Espmark wurde 1930 in Strömsund geboren. Seinen ersten Gedichtband »Mordet på Benjamin« veröffentlichte er 1956, erste Romane folgten schließlich in den Achtzigerjahren. Er habe sein Leben lang geschrieben, berichtete »Dagens Nyheter«. So sei erst 2021 die Essaysammlung »Återliv« erschienen. Espmark selbst habe gesagt, dass er den Büchern, die er nach 70 schrieb, die größte Bedeutung beimesse, so die Zeitung.