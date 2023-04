Neben der Graphic Novel über Anne Frank äußerten die »Moms for Liberty« im Indian River County auch Einwände gegen drei Titel aus der Manga-Reihe »Assassination Classroom«; auch diese wurden aus der Schulbücherei entfernt. Die Aktivistinnengruppe »Moms for Liberty« bezeichnet sich als Non-Profit-Organisation zum Schutz elterlicher Rechte. Sie wurde 2021 in Florida gegründet und steht Berichten zufolge den Republikanern um Gouverneur Ron De Santis nahe.

Die Bezirksvorsitzende der »Moms for Liberty«, Jennifer Pippin, sagte, die Anne-Frank-Graphic-Novel verstoße gegen die Richtlinien des Bundesstaats, den Holocaust korrekt zu lehren. »Selbst in ihrer eigenen Version hat sie Einträge über Sex überklebt«, merkte Pippin über Anne Franks Tagebuch an. Zudem bezeichne der Verlag die Graphic Novel als »Biografie«. Das heißt für Pippin: »Es ist zum Teil eine Interpretation. Es ist nicht das ursprüngliche Werk. Zwar wird daraus zitiert, aber es ist nicht das komplette Tagebuch.« Die Autoren hätten sich entschlossen, eine eigene Sicht auf das Thema anzubieten.