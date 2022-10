Natürlich möchte ich mich bei allen bedanken, die zu den Konzerten gekommen sind, die uns unterstützt haben, die geholfen haben, aber jetzt wollen wir erst einmal nach Hause. Die Ostukraine ist jetzt das Grenzland des zukünftigen Europas, dort wird Geschichte geschrieben, die Ukrainer verteidigen ihr Recht auf Existenz. Ich vermute, dass diese Dinge in Deutschland nicht ganz verständlich sind. Aber viele Dinge, die jetzt in Europa gesagt werden, sind für uns auch kaum zu verstehen. So ist die Zeit, so sind die Umstände. Hauptsache, wir sind daheim.

Am Abend fand in Lemberg eine Versteigerung von Kunstwerken statt, die Künstler aus Charkiw und Lemberg gespendet hatten. Der Lemberger Oberbürgermeister Andrij Sadowyj schaute vorbei und sagte, dass die Stadt die Werke, die nicht versteigert werden würden, zum Selbstkostenpreis aufkaufen und ein Auto an Charkiw spenden werde. Die Versteigerung wurde mit einem Konzert abgeschlossen, bei dem »Sobaky« und die Legenden des ukrainischen Rock'n'Roll, die Lemberger Band »Braty Hadjukiny« aufspielten. Eine Menge junger Leute. Die Illusion eines normalen Lebens. Nach dem Konzert sehen wir uns die Nachrichten an – Charkiw wird wieder beschossen, der Krieg geht weiter, in der Luft spürt man immer intensiver den Herbst.