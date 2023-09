Das Buch begleitet eine aus mehreren Tonnen Muscheln bestehende Installation der schwedischen Bildhauerin Nina Canell. Die Jury lobte die »unglaublich schöne Gesamtkonzeption«. Nicht nur die Papierauswahl sei passend zur Thematik gewählt, auch der Schnitt des Buches und viele andere Details seien auf das Werk und den Inhalt abgestimmt, so die Jury: Das Vorsatzpapier schimmere wie Perlmutt, die Buchseiten fühlten sich an wie Textil, die raue Schnittkanten ließen an eine Muschel denken.