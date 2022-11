Penguin habe Simon & Schuster nicht davon überzeugen können, gegen ein Urteil eines US-Bundesgerichts wegen kartellrechtlicher Bedenken Berufung einzulegen und den Deal vor Ablauf der Frist am Montag zu verlängern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Die Übernahme des zu Paramount gehörenden Verlags war am 1. November von einem US-Bundesgericht blockiert worden.