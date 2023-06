Afrikanische Geflüchtete prägen die Stadt

Sartorius erinnert an von Syrakus begeisterte Lite­raten wie William Butler Yeats oder Gottfried Seume. In der Gegenwart interessiert er sich für die Überbleibsel der sizi­lianischen Aristokratie ebenso wie die vielen afri­kanischen Geflüchteten, die in der Stadt landen und auf den Tomatenfeldern rundherum ausgebeutet werden. Gegenüber den Geflüchteten, so behauptet der Autor, »legen die Sizilianer im Allgemeinen eine bemerkenswerte Großzügigkeit an den Tag«. Als der Chef der rechtslastigen Lega Nord, Matteo Salvini, kurze Zeit Innenminister Italiens war, habe er Schiffen mit Flüchtlingen das Anlanden in italienischen Häfen verboten – worauf viele Bewohnerinnen und Bewohner von Syrakus Spruchbänder an den Balkonen ihrer Häuser befestigten, auf die sie »Porti aperti!« gemalt hatten, »Die Häfen müssen offen bleiben!«.