Buch-Preziose "Sonnenfalter und Mondmotten" Flatterhafte Geheimnisträger

"Ich bin nie auf Schmetterlingsjagd gegangen und habe auch keine Raupen aufgezogen", bekannte die 77-jährige Anita Albus in einem anlässlich ihres soeben erschienenen Buches "Sonnenfalter und Mondmotten" gegebenen Fernsehinterview: "Ich habe einfach nur die Schönheit dieser Tiere festhalten wollen". Das ist ihr auf betörende Weise geglückt.

Die abwechselnd in München und im Burgund lebende Malerin und Schriftstellerin debütierte 1973 als Erzählerin mit dem illustrierten Band "Der Himmel ist mein Hut, die Erde mein Schuh" im Suhrkamp Verlag und publizierte anschließend kluge Bücher über Marcel Proust und Tania Blixen. Bekannt aber machten sie vor allem Werke wie "Von seltenen Vögeln" (2005) oder "Das botanische Schauspiel" (2007), in denen sie sich als beredte Naturbeobachterin erwies, die ihre Texte zudem mit selbstgefertigten Aquarellen exquisit illustrierte.

Nun hat sie ihrer Schau- und Erklärlust im Rahmen eines etwas anderen Schmetterlingsbuches Ausdruck verliehen. Und das Resultat ist ein wahrer Augenschmaus! Denn überaus homogen fügen sich ihre Aquarelle etwa des Holunderspanners (Ourapteryx sambucaria), des Grünwidderchens (Adscita statices) oder auch des wahrhaft zauberhaften Isabellaspinners (Graellsia Isabellae) zwischen all die berühmten historischen Bildtafeln und Falterdarstellungen ein, die ihren Text schmücken und flankieren.

Zudem beglückt sie entomologisch eher Unkundige mit zahlreichen schönen Erzählbeispielen - etwa über die Symbiosen, die gewisse Falterarten zum Beispiel mit Ameisen eingehen, um das Überleben ihrer Art zu sichern. So etwa der ausführlich beschriebene sogenannte Ameisenbläuling (lat. Phengaris Nausithous), dessen Raupen sich im Spätsommer in die Nester der Ameisen tragen lassen, wo sie überwintern und räuberisch deren Brut vertilgen. Interessant, so führt sie vor, auch das Verhalten des riesigen Totenkopfschwärmers (lat. Acherontia Atrops), der frech in Bienenstöcke einbricht und sich mit dem Geruch der Bienen parfümiert, um anschließend genüsslich deren angehäufte Honigvorräte zu plündern.

Höchst anschaulich vermag sie die überaus komplexen und ebenso fragilen wie konstruktionstechnisch genialen Aufbauten eines Schmetterlingsflügels zu erklären, ohne dabei besserwisserisch zu erscheinen. Vielmehr gelingt es ihr immer wieder, ihr eigenes Staunen über so viel Geheimnisvoll-Imposantes zu unserem zu machen.

Denn all das ließe sich problemlos in den zahlreichen Finde- und Bestimmungsbüchern stichwortartig nachlesen. Anita Albus aber, die sich im Rahmen ihrer Schmetterlingserzählungen als elegante Stilistin erweist, vermittelt uns in Wort und Bild sehr anschaulich, welch besonderen und oftmals nur schwer durchschaubaren Gesetzen die geheimnisvolle Welt der "Sonnenfalter und Mondmotten" seit Jahrtausenden bis heute gehorcht.

Diese Welt erschließt sich so ganz nur in der Anschauung

Leider aber geht ihr ambitionierter Versuch in letzter Konsequenz nicht über das in der Insektenkunde längst Bekannte hinaus. Ihr Buch ist das Patchwork einer scharf beobachtenden Enzyklopädistin, die erklärungsreich angestammtes Wissen zusammengetragen - und anekdotenreich zu einem eindrücklichen Bilder-Lesebuch collagiert hat. Dabei ruft sie als Kronzeugen ihrer Ausführungen so ziemlich alles auf, was in der langen, wechselvollen Historie der Entomologie Rang und Namen hat.

Angefangen bei dem 1680 in Amsterdam verstorbenen niederländischen Biologen Jan Swammerdam, der die gewagte entwicklungsbiologische These vertrat, dass im Spermium bereits der gesamte spätere Organismus vorgebildet sei - und dafür später massive Kritik erfuhr. Gefolgt von der großen entomologischen Pionierin Maria Sibylla Merian, deren epochemachendes Werk "Metamorphosis insectorum Surinamensium" von 1705 unverkennbar als Vorbild durchschimmert. Bis hin zu dem russischen Schriftsteller und passionierten Schmetterlingsbeobachter Vladimir Nabokov, dem Autor der "Lolita", der in zahlreichen wissenschaftlichen Aufsätzen zum Thema - vor allem aber in seinen Erinnerungsbüchern dem besonderen Wesen der sogenannten Schuppenflügler (lat. Lepidoptera) wie kein Zweiter sprachlich Ausdruck verlieh.

Anita Albus/ Sonnenfalter und Mondmotten/ S. Fischer Verlag GmbH/ Frankfurt am Main/ 2019 Illustration aus dem besprochenen Band: Es bleibt beim Vorgestellten

Schmetterlinge und Raupen in ihrem natürlichen Umfeld aufzuspüren oder unter Zuchtbedingungen über Monate hin zu studieren,- also ihre komplizierte langwierige Metamorphose vom Ei über die diversen Häutungen und die Verpuppung bis hin zum geschlüpften Falter - das ist das eine. Darüber zu meditieren, ohne all das indes selbst miterlebt zu haben, etwas anderes.

Und genau darin liegt der leise Widerspruch gegen Albus' Buch: in dem Umstand, dass hier eine Autorin zweifellos klug und faktenreich über ihr Thema meditiert, ohne aber je wirklich Teil dieser besonderen, sich einem nur in der reinen Anschauung erschließenden Welt gewesen zu sein. So bleibt es bei ihr leider beim rein Vorgestellten.

Nur wer einmal Zeuge wurde, wie sich die von einem sogenannten Gürtel umfangene Raupe eines Schwalbenschwanzes (lat. Papilio machaon) verpuppt, in dem sie in Form mühsamster Wellenbewegungen ihres eigentlich starren Körpers die alte Raupenhaut abstreift, um die darunter liegende und bereits fertige Gürtel-Puppe freizulegen, wird verstehen, was Nabokov einst meinte, als er in Bezug auf die Falterbeobachtung von einem "kurzen Vakuum, in das alles strömt, was ich liebe!" schrieb. Alles andere bleibt am Ende bedrucktes Papier, wenn auch - wie im vorliegenden Fall - neben all dem zusammengetragenen Wissen Anderer mit beeindruckenden Aquarellen der Autorin versehen.