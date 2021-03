Sophie Passmann in der Büchershow »Spitzentitel« »Wie wärs, wenn ich heute mal richtig Leute ärgere?«

In ihrem neuen Buch setzt sich Sophie Passmann bitterböse mit der Lebensweise von Millennials auseinander. Wieviel Selbstkritik in »Komplett Gänsehaut« steckt, verrät sie in unserer Büchershow.

Die Spitzentitel mit Volker Weidermann