SPIEGEL Bestseller – Mehr Lesen mit Elke Heidenreich

Elke Heidenreich:

Am 2. Juli. In diesem Jahr wäre die polnische Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska 100 Jahre alt geworden. Niemand hatte die auf dem Schirm, als sie 1996 den Literaturnobelpreis bekam für ihre Gedichte. Eine kleine, verschmitzte polnische Dame. So sah sie aus. Gucken Sie mal! Und ich wusste damals nichts von diesen Gedichten. Ich wusste nicht mal, wie sich der Name ausspricht. Ich bin den Laden gegangen und habe mir bei Suhrkamp sind ja alle erschienen, Szymborskas Gedichte gekauft, dieser Einband davon, 100 Freuden »Die Gedichte«, ganz wunderbare Gedichte. Sie schreibt in einer völlig verständlichen, einfachen Sprache über alle Themen, die uns betreffen, wie man einen Lebenslauf schreibt und dass das Amt sich dann nur interessiert für die amtlich eingetragenen Ehegatten und nicht für die Lieben, die uns am Rande passiert sind, nicht für die Wege, die man gegangen ist, sondern nur für das, wo man wohnt. Also sie beschreibt, wie man zum Arzt geht und die Kleidung ablegt. Sie beschreibt glückliche Liebe und sagt: Wer hat was von glücklichen Liebenden, die doch die Welt gar nicht sehen? Wir brauchen die Unglücklichen, die Durchlässigen. Also es sind ganz einfache Gedichte über Themen wie Jugend, Politik auch, aber niemals Tagespolitik, Altwerden, Katze in Ihrer Wohnung. Was macht man mit einer Katze, wenn das Herrchen stirbt? Ganz wunderbare Gedichte, die mich sofort verzaubert haben. Und ich bin ja völlig verfallen. Die Gedichte sind übersetzt von Karl Dedecius. Ist bei Lyrik ja immer so ein Problem. Ich kann kein Polnisch lesen, natürlich. Und Karl Dedecius hat das ganz sicher kongenial gemacht. Das sagt jeder, der sich auskennt. Und diese Dame, ich kann, die war sehr verschmitzt, Sie war ironisch, niemals zynisch. Und ebenso sah sie aus. Hier sitzt sie, lächelnd, mit geschlossenen Augen und immer geraucht, mit Kaffeetasse oder Teetasse und Zigarette. Und jetzt endlich ist eine Biografie über sie erschienen. Und diese Biografie hat eine Polin geschrieben, Marta Kijowska, und wir können dem Schöffling Verlag dafür nur danken. Diese Biographie heißt »Nichts kommt zweimal vor«. Das ist ein Satz, den die

Szymborska auch mal gesagt hat. Nichts passiert zweimal. Und die nähert sich dieser scheuen Dichterin ganz vorsichtig ihrem Leben, ihren Lieben, ihrem Sein in diesem im 20. Jahrhundert vor allem auch getroffenen und verwundeten Polen, in dem es ja auch politisch auf und abging. Sie bleibt die scheue Greta Garbo der Literatur. Aber sie kommt uns doch ein bisschen näher durch dieses großartige Buch. Und wer Gedichte so gern liest wie ich und für den sie, wie für die Szymborska auch ein rettendes Geländer sind, der kommt an dieser wunderbaren Biografie gar nicht vorbei. So, und jetzt sage ich Ihnen, ich mache mal ein bisschen Urlaub im Juli und August sehen Sie mich nicht auf SPIEGEL.de. Ich habe aber vorher meinen Schreibtisch leer geräumt, damit Sie wissen, was Sie zu lesen haben und nicht immer auf Ihrem Handy rumdaddeln, sondern aufs Meer gucken und in Bücher. Und dieses hier gucken Sie mal, das sieht doch schon gleich nach Urlaub aus, oder? Frederick Kohner »Gidget«. Das ist ein ganz wunderbares Buch. »Mein Sommer in Malibu« ist der Untertitel, und das passt auch genau zu Ferien. Das Buch ist schon aus den 50er Jahren. 1957 war diese Gidget, das ist die Tochter von Frederick Kohner, Kathy Kohner, am Meer in Malibu und sah die tollen Jungs auf ihren Brettern. Damals hieß das noch nicht surfen, da hieß das Wellenreiten und es gefiel ihr und sie wollte das auch machen. Und die Jungs haben natürlich immer nur gelacht über dieses kleine 15-jährige Gör gaben ihren Spitznamen, eine Mischung aus Girl und Midget, der Zwerg Girl - Mädchen, Midget - Zwerg und nannten sie Gidget und waren erstaunt, als sie sich traute, auf dieses Brett stieg, 1000-mal abstürzte, 1000-mal wieder drauf stieg und Wellenreiten lernte. Als erstes Mädchen überhaupt. Und später hieß dieser Sport Surfen. Und Kathy Zuckerman, wie sie heute heißt, ist 83, wohnt in Kalifornien, geht immer noch aufs Brett. Nein, aber sie wohnt am Meer. Und sie sagt: vergesst nie, schön zu paddeln, Kinder. Und raus ins Wasser mit euch. Volker Weidermann hat ein schönes Nachwort geschrieben, und dieses Buch hat der Vater von Kathy damals, weil er so beeindruckt, war über seine Tochter, über dieses Surfen in diesem Sommer, über ihre erste Liebe, über sie geschrieben. Und das wurde jetzt neu aufgelegt. Ein richtig schönes Urlaubs Buch. Dann habe ich was für Vati und Mutti im Strandkorb. Auch eine Entdeckung aus den 50er Jahren Penelope Mortimer »Bevor der letzte Zug fährt«. Das ist bei Dörlemann erschienen. Sabine Dörlemann entdeckt immer wieder wunderbare Sachen und bringt sie schön gebunden neu heraus. Ein Buch aus den Fünfzigern, das handelt von einer - Was hier klappert, ist mein Hund, aber ich kann ihn nicht bremsen. Ist ein junger Hund, und der klappert halt. Vielleicht hat sie das auch gar nicht, aber er klappert unterm Tisch, an irgendwas. »Bevor der letzte Zug fährt« ist die Geschichte von Ruth Whiting. Whiting ist 37 Jahre alt, wohnt in einer netten Vorstadt von London und hat es ganz schön. Hat einen wunderbaren, gut verdienenden Mann. Der ist Zahnarzt, hat zwei reizende heranwachsende Söhne, eine 18-jährige Tochter, ein schönes Haus und auf Partys steht sie immer gut frisiert rum und lächelt. Und wie alle anderen Frauen auch. Und unter diesem Lächeln ist aber das ist wie ein Eisberg, der oben nett aus dem Wasser guckt, sind die ganzen Frustrationen. Und die Frauen sind gefährlich und verbittert und gedemütigt und haben kein eigenes Leben in den 50er Jahren. Und so schön, wie sich das alles bei Ruth anhört, ist es nämlich auch gar nicht. Die Kleinstadt ist langweilig, es gibt immer nur Steh-Partys und neue Babys. Der Mann muss immer abends sehr lange arbeiten. Quatsch. Er hat natürlich was laufen in London. Die Söhne pubertieren grässlich vor sich hin, und die 18-jährige Tochter wird von irgendeinem Idioten schwanger. Und damit die nicht genauso ein verpfuschtes Leben kriegt, wie Ruth Whiting, fängt sie jetzt an, »bevor der letzte Zug fährt« zu handeln. Und sie kümmert sich darum, dass ihrer Tochter es einmal besser geht. Das ist deswegen für Vati und Mutti im Strandkorb schön zu lesen, weil es in vielen Ehen vielleicht ähnlich aussieht. So, und dann habe ich noch was ganz Wunderbares für Sie. Brendan Behan, der Ire und das Buch heißt »Frau ohne Rang und Namen«, ist auch nicht neu. Ist ein älteres Buch. Brendan Behan wäre auch in diesem Jahr Hundert geworden. Aber er hat sich zu Tode gesoffen, schon mit 41 Jahren, und ist gestorben 1964. Er war der typische Ire. Alle Klischees, die man sich vorstellen kann. Er hat mit drei schon lesen können. Er ist mit acht in die IRA gegangen. Mit 16 saß er zum ersten Mal im Gefängnis. Er hat mit 24 schon 1/3 seines Lebens im Gefängnis und in Besserungsanstalt verbracht. Und er war natürlich ein großer Säufer. Und diese Geschichten handeln auch vom Saufen. Eine Frau ohne Rang und Namen ist eine Frau, die an dem Tag auftaucht, als der Vater einer Familie beerdigt wird. Dieser Vater hatte immer ein Verhältnis und man dachte, das wird eine aufgetakelte Nutte gewesen sein. Und dann steht diese Frau, die es war, die Scheu auf der Beerdigung, erscheint abends mit an der Bar und trinkt ein Gläschen und ist eine ganz verhärmte, einfache Frau, eine Putzfrau. Und die hat der Vater geliebt. Die Familie staunt. Jede Geschichte spielt eigentlich irgendwie am Tresen. Meine Lieblingsgeschichte ist die Geschichte. Jetzt muss ich direkt nachgucken, wie genau die heißt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Es ist jedenfalls die Geschichte von Misses Murphy. Ist auch egal, wie die heißt. Misses Murphy soll ins Altersheim. So sieht das Buch aus. Habe ich es eigentlich schon gezeigt? Bei Wagenbach in der schönen Roten Reihe erschienen jetzt in diesem Jahr zum 100. von Brendan Behan. Miss Murphy soll ins Altersheim und ihre Freundinnen holen sie morgens ab mit dem Auto und fahren sie mit ihrem ganzen Krempel dahin. Aber man kommt an ihrer Stammkneipe vorbei, und da muss man ja noch ein letztes Gläschen nehmen. Und die nächste Kneipe ist die Stammkneipe von einer ihrer Freundinnen. Da muss man auch noch mal kurz rein. Ach, und dann liegen noch zwei so schöne Pubs auf dem Weg und man nimmt noch ein Gläschen. Und noch eins kann ja nicht schaden. Und am späten Nachmittag kommen sie am Altersheim an, riechen alle nach Alkohol und die Schwester sagt »Wie riechen sie hier eigentlich?! so lasse ich sie hier nicht rein. Sie sind ja alle betrunken.« Und Miss Murphy sagt »Wo man mich nicht haben will, da gehe ich auch nicht hin!« Und fährt wieder nach Hause und bleibt schön in ihrer Wohnung und geht nicht ins Heim. Das finde ich eine wunderbare Lösung. So, und jetzt mache ich Pause und Sie gucken in die Bücher. Für wen mache ich das sonst alles? Und im September bin ich wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.