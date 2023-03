SPIEGEL Bestseller – Mehr Lesen mit Elke Heidenreich »Wenn etwas leicht zu lesen ist, dann war es schwer zu schreiben«

Elke Heidenreich

»Adriana Altaras ist eine quirlige Schauspielerin und Regisseurin. Nächstes Jahr wird sie 50. Und sie wurde vor einigen Jahren berühmt mit ihrem Buch »Titos Brille«. Ihre Familie stammt aus Zagreb, also sie kannte sich aus mit Titos Brille. Und dann hat sie noch andere Bücher geschrieben. Und jetzt wieder eins, was ganz wunderbar ist, was ich gerade gelesen habe. »Besser allein als in schlechter Gesellschaft«, heißt es. Adriana Altaras, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.

In diesem Buch geht es vor allem um zwei Frauen, um eine Adriana, in der wir unschwer die Autorin erkennen können. Denn die lebt in Berlin und hat im Theaterbereich zu tun. Und um ihre Tante Jelka. Zu dieser Tante ist die 4-jährige Adriana Altaras als Kind gebracht worden. Und diese Tante hatte auch erst in Jugoslawien gelebt und wurde von einem Italiener rausgeschmuggelt, weil sie irgendwie Probleme mit den Kommunisten hatte und auch Jüdin war. Und sie hat den Italiener aus Dankbarkeit geheiratet, obwohl sie ihn nicht wirklich liebte. Sie liebte einen anderen, der emigriert war. Wir sehen, in das Buch kommt auch viel Politisches rein. Aber eigentlich ist es die persönliche Geschichte dieser beiden Frauen.

Tante Jelka ist 99 und ist in einem Pflegeheim in Italien. Und Adriana ist in Berlin und ist gerade nach 30 Jahren von ihrem Ehemann verlassen worden, aus heiterem Himmel. Sie ist fix und fertig. Sie würde Liebe und Rat der Tante sehr brauchen. Aber wir haben Corona, sie darf nicht hin. Und nun telefonieren die beiden jeden Tag und das Buch hat immer ein Adriana Kapitel und ein Tante Jelka Kapitel. Beim Telefonieren müssen sie sich anbrüllen, weil die Tante so schlecht hört. Sie müssen sich aber Herzensdinge dann laut über den Flur im Altersheim schreien und sie trösten sich trotzdem. Die Tante fragt immer nach ihrem Hund und Adriana sagt: »Du bist im Heim, Tante, du hast keinen Hund mehr.« Dann sagt die Tante: »Und ich finde auch meine Schlüssel nicht.« Und Adriana sagt: »Die Schlüssel sind bei mir, Tante, niemand kann bei dir einbrechen.«.

Die Tante beschwert sich über den Schokoladenpudding im Heim. Ihrer wäre besser. Und Adriana erzählt ihrerseits davon, dass ihr Mann die ganzen Bücher mitgenommen hat. Die Regale sind leer. Was soll sie denn da jetzt reintun? Und sie hat nie gekocht. Es hat immer er gemacht und sie fängt jetzt nach 30 Jahren an zu kochen und macht sich im Sommer eine Gans. Und die Tante sagt: »Bist du verrückt, im Sommer eine Gans?« Und so geht das hin und her.

Es ist ein wahnsinnig witziges Buch, sehr, sehr lustige Dialoge, aber auch sehr melancholisch, denn es handelt von Einsamkeit und von diesem Leben dieser beiden Frauen, die eine im Heim, die andere verlassen in Berlin. Und sie dürfen sich nicht besuchen und sich nicht gegenseitig trösten. Und wie sie das macht, mit wie viel Witz und wie schön und wie leicht sich das liest, das ist wieder mal bewundernswert. Und das ist unsere Adriana Altaras, wie wir sie aus ihren anderen Büchern auch schon kennen und lieben.

Ich habe eine Postkarte gefunden, auf der steht drauf: »Wenn etwas leicht zu lesen ist, dann war es schwer zu schreiben.« Ich glaube, auf Adriana Altaras trifft das zu.

Dann habe ich noch ein anderes Buch für Sie, und das war immer in meinem Regal der noch zu lesenden Bücher von Cay Rademacher: »Die Passage nach Maskat«. Und das war so schön, dieses Buch, das so schön aus. Ist aber schon vom vorigen Jahr. Und unser Literaturbetrieb ist ja so hysterisch. Alles, was vom vorigen Jahr ist, zählt schon nicht mehr und ist schon alt. Und ich dachte, das hat so ein schönes Titelbild. Sehen Sie das? So schön altmodisch. Das will ich jetzt einfach lesen. Und kaum hatte ich angefangen zu lesen, merke ich: Gucken Sie mal hier, Kriminalroman. Und Sie kennen mich doch. Ich lese doch keine Krimis. Und nun war ich aber in einem Kriminalroman drin. Und der spielt vor 100 Jahren. Und er ist wunderbar. Ich habe es ganz fertig gelesen, trotz Krimi.

Es spielt auf einem Ozeandampfer, wie wir schon ahnen. Wir sehen es auch hier. »Passage nach Maskat« Ein Schiff legt in Marseille ab, fährt durch den Suezkanal in den Nahen Osten. Und an Bord sind viele interessante Menschen, unter anderem eine Nackttänzerin aus Berlin, Anita Berber, die es wirklich gegeben hat. Und in diesen 20er Jahren, noch kurz vorm Börsencrash, sind alle etwas nervös und Geld ist in Massen da. Kokain ist in Massen da. Und es ist eine steinreiche Familie, eine Unternehmerfamilie an Bord. Vater, Mutter, der ewig besoffene, schwule Sohn.

Dann ein Prokurist, der offensichtlich die Firma betrügt, die Tochter des Ganzen und der Mann der Tochter. Und aus der Sicht dieses Mannes wird erzählt. Der Mann heißt Theodor Jung. Er ist Fotograf und ist im Ersten Weltkrieg als Soldat schwer traumatisiert worden. Und er hat diese reiche Dora geheiratet. Aber die Ehe ist nicht gut, und er hofft, auf dieser Reise, das kippen zu können.

Jeden Tag sind die großen Dinners in dem Speisesaal mit Kapitän und Erstem Offizier am Tisch. Und eines Tages ist Dora verschwunden. Ihre Kleider sind weg aus der Kabine, ihre Schuhe, ihre Sachen, ihr Parfum. Alles ist weg. Und er fragt nach. Er fragt die Eltern, den Bruder, den Kapitän. »Sie war noch hier!« und alle sagen »Ne, die war doch nie an Bord. Sie ist doch in Berlin.« Und es kommt ein Telegramm aus Berlin von ihr: »Ich hoffe, ihr habt eine schöne Reise.« Und er denkt: »Werde ich jetzt verrückt?« Er lässt sich die Passagierlisten zeigen. Sie steht nicht drauf. Er ist aber sicher, dass sie an Bord war.

Das ist die erste kriminalistische Handlung. Dann geht es weiter. Er entdeckt auf dem dritten Deck, wo die armen Leute fahren, einen Schläger, den er aus Berlin kennt. Und er hat die Ahnung, dass der was mit der reichen Familie zu tun hat. Er merkt, dass der Erste Offizier verstrickt ist in irgendwas, und eines Tages wird er Zeuge, wie der diesen Schläger umbringt.

Kurz und gut, das Ganze verwickelt sich immer mehr, aber eben nicht so blutig wie die schwedischen Krimis, in denen Brustwarzen abgeschnitten werden und so. Also das kann ich immer gar nicht lesen. Und es geht auch nie darum: »Who has done it? Wer hat's getan?«

Es ist einfach eine kriminelle Atmosphäre von lauter Leuten, die in den Nahen Orient fahren, um Geschäfte zu machen, mit Gewürzen, mit Rauschgift, mit Waffen. Man weiß es nicht so genau. Und eine große Rolle spielt auch der dritte Schornstein des Schiffes. Denn am Anfang heißt es, zwei Schornsteine funktionieren, der dritte ist nur, damit das Schiff imposanter aussieht. Und dieser Schornstein ist hohl. Und da verbirgt sich einiges.

Also »Passage nach Maskat«, schon ein bisschen älter. Cay Rademacher. Lohnt sich unbedingt zu lesen. Ein sehr eleganter, süffig erzählter, nicht blutiger Krimi.

Nächstes Mal komme ich Ihnen mit Gedichten und Fabeln.«