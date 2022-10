So, jetzt geht's aber mal richtig wieder los mit mir und dem SPIEGEL. Das war ja die ganze Zeit irgendwie immer ein Gedöns. Wir hatten zwar nach der langen Sommerpause, die ich brauchte, schon wieder eine Sendung, aber danach war ich beleidigt, weil mein Buch auf der SPIEGEL-Sachbuchliste statt auf der Bestsellerliste stand. Ist alles Schnee von gestern! Dann hatte ich Corona, dann war ich auf der Buchmesse. Und auf der Buchmesse haben viele Leute gesagt: Nun mach mal endlich wieder richtig.

So, jetzt mache ich richtig und sage Ihnen zack, zack, wo es lang geht und was Sie lesen sollen. Unbedingt lesen sollten Sie Werner Herzog »Jeder für sich und Gott gegen alle«. Der wunderbare Werner Herzog hat eine Biografie geschrieben, die irgendwo anfängt und nach 350 Seiten mitten im Satz irgendwo aufhört. Er ist ein seltsamer, störrischer, sturer Kerl. Er kann das Kino nicht leiden und macht doch Filme. Aber er sagt immer: Ich mache eben meine eigenen Filme. Er beschreibt, was er nach seiner archaischen Jugend in Bayern alles schon war: Tintenfischangler, Parkwächter auf dem Oktoberfest, Rodeoreiter, Punktschweißer, Stereoanlagenschmuggler in Mexiko, Kuhhirte, also Cowboy. Und dann wissen wir ja diese Filme... Er hat den wahnsinnigen Kinski ein Schiff über einen Berg ziehen lassen und eine Oper im Urwald bauen. Aber er hat auch immer wieder Filme gedreht über völlig abseitige Themen: über Tsunami, über Vulkanausbrüche, über Kindersoldaten, über Mörder. Werner Herzog passt sich an gar nichts an, der macht sein eigenes Ding. Und er ist ja auch ein großartiger Autor. Denken Sie an das Buch über den Japaner, der nach 40 Jahren immer noch im Dschungel ist und ich weiß, dass der Krieg aus ist. Also dieses Buch ist überwältigend, sehr persönlich, sehr direkt. Und das sollten Sie unbedingt lesen und nicht verpassen.

Das gilt auch für das Nächste: Behzad Karim Khani »Hund Wolf Schakal«. Das ist eine Familie in Iran. Intellektuelle, beide Eltern arbeiten an der Universität, sind gegen das Regime, damals nach der Schah-Zeit, als die Mullahs kamen. Die Mutter wird gefoltert und stirbt. Der Vater verliert ein Bein und schafft es unter falschem Namen, mit falschen Pässen und Hilfe von Freunden mit seinen beiden kleinen Söhnen das Land zu verlassen. Und er landet in Berlin im Plattenbau, wo sie halt alle landen. Und da ist es egal, ob der Vater mal Professor war. Hier muss er sehen, dass er als Taxifahrer sich und seine beiden Jungs durchbringt. Den Kleinen kann er noch beschützen und der Große gerät genau in das ihn, was halt so Jungs im Plattenbau geraten: Toxische Männlichkeit, Gruppen, in denen der am meisten geschätzt wird, der es schafft, einen Mord zu begehen, ohne erwischt zu werden. Sie nehmen und dealen Drogen, sie machen Einbrüche, Überfälle. Und irgendwann landet Saam, der ältere Sohn, im Gefängnis. Und er kann sich so gerade noch fangen und merken, dass sein Leben jetzt den Bach runtergeht, und dass er sich entscheiden muss, was will er eigentlich sein? Hund, Wolf oder Schakal? Oder ein Mensch, der in diesem Leben zurechtkommt. Ich habe auf der Buchmesse Behzad Karim Khani kennengelernt, ein kleiner, sehr emphatischer Mensch, ein quirliger, kluger Mann, der hier ein wunderbares Buch geschrieben hat. Wunderbar, weil alles stimmt. Die Geschichte ist interessant und spannend. Der Stil, in dem er erzählt, ist gut. Er kann wirklich schreiben. Und es ist letztlich wieder so wie schon bei Christian Baron, dessen Buch »Schön ist die Nacht«, die ich Ihnen ja auch vorgestellt habe. Wir reden so viel übers Gendern, über Identität, wer zu welcher Rasse, zu welchem Geschlecht gehört. Aber wichtig ist auch, aus welcher Klasse man kommt und ob man es schafft, aus diesen Plattenbauten, wohin wir diese Leute verdrängen, jemals wieder rauszukommen. Es ist ein Buch über Verhältnisse, die wir mit geschaffen haben.

Und jetzt mal ein großes Lob dem Aufbau Verlag. Der Aufbau Verlag hat uns ja diese wunderbare Dänin Tove Ditlevsen entdeckt und geschenkt. Und jetzt haben sie wieder etwas ausgegraben: Tillie Olsen. Das Buch heißt, »Ich stehe hier und bügle«. Tillie Olsen ist eine Frau, die russisch-jüdischer Herkunft ist, 1902 in den USA geboren. Sie ist 2007 gestorben, fast vergessen. Und jetzt wurde dieses Buch und noch ein anderes von ihr wieder ausgegraben. Und sie steht hier und bügelt diese Mutter von vier Kindern in sehr prekären Verhältnissen mit verschiedenen Jobs. Und sie muss diese Kinder irgendwie durchbringen und will aber auch Schriftstellerin sein. Wie macht man das, wenn man so viel an der Backe hat? Und während sie bügelt, erzählt sie lakonisch über ihre älteste Tochter, die ihr ziemlich verloren gegangen ist, weil sie sich nicht genug gekümmert hat. Dann gibt es eine Geschichte über eine Freundschaft zwischen einem schwarzen und weißen Mädchen, die sich letztlich nicht leben lässt, weil derer beider Leben so verschieden sind. Eine Geschichte über einen Seemann, der von der See zurückkehrt, jedes Mal ein bisschen kaputter, ein bisschen besoffener und in einer Familie, nämlich in dieser Familie Zuflucht findet. Aber letztlich können die ihm auf Dauer auch keine Heimat mehr bieten. Und wir sehen an diesem Buch von Tillie Olsen, es sind vier kleine Geschichten, die aber immer im selben Personal spielen, also zusammenwachsen und eigentlich zu einem kleinen Roman werden. Das muss eine tolle Frau gewesen sein. Sie war Feministin und Kommunistin, ohne sich von einer der beiden Gruppen vereinnahmen zu lassen. Sie hat einen klaren Blick für Unrecht, für schwierige Verhältnisse, einen unerhört guten und sauberen und einfachen Stil. Es liest sich wunderbar. Sie sollten Tillie Olsen lesen, wie sie da bügelt und steht und uns über das Leben informiert, das sie führt. So, mit diesen drei Büchern fangen Sie jetzt mal an. In 14 Tagen gibt es drei neue und bis dahin gucken wir, was die SPIEGEL-Bestsellerliste macht.

Auf die Zehn klettert, beziehungsweise reitet in dieser Woche eine Figur, die »Kultcharakter« hat: Sisi, ihrerzeit Kaiserin von Österreich-Ungarn. Schriftstellerin Karen Duve hat sich des Themas angenommen, um wie sie sagt, während der Recherche viel Zeit mit ihren Pferden verbringen zu können. Wer dachte, über »Sisi« sei alles schon erzählt, wird bei diesem Buch überrascht: Duve gelingt auf 400 Seiten ein frischer Blick auf diese geradezu mythische Gestalt.

Einen Platz hoch auf die Neun schafft es eine weitere deutsche Schriftstellerin, Daniela Dröscher. Ihr autobiografisch geprägter Roman erzählt die Geschichte von Ela und ihrer Familie. Die Ehe der Eltern wird belastet von systematischem Mobbing gegenüber der Mutter. Sie sei viel zu dick, findet der Vater und verordnet strenge Diäten. Bodyshaming-Terror in den Achtzigerjahren und die verheerenden Folgen – das rekonstruiert »Lügen über meine Mutter«, nominiert für den deutschen Buchpreis.

Von der Vorwochen-fünf auf Platz acht: das Buch mit dem Wappen der Waringhams auf dem Cover. Willkommen zum siebten Teil der sogenannten Waringham-Saga. Rebecca Gablé erzählt in der Buchreihe die Familiengeschichte des gleichnamigen fiktiven englischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit. Mit »Drachenbanner« sind wir im Jahr 1238 gelandet, und auch hier geht es vornehmlich um Liebe.

Einen Sprung um 15 Platzierungen schafft die kanadische Bestsellerautorin Joy Fielding: Ihr jüngster Psychothriller heißt »Die Haushälterin« und verrät, wen man lieber nicht für die Pflege seiner alternden Eltern einstellen sollte. Allein im deutschsprachigen Raum verkauften sich Fieldings Bücher bisher 13 Millionen Mal – mit dem neuen Roman werden es sicher ein paar Exemplare mehr werden. Diese Woche auf Platz sieben.

Drei Plätze runter auf der Sechs landet »Nachmittage« vom Meister der kleinen Form, Ferdinand von Schirach. Diesmal fasst der Erzählband in 26 Skizzen und Notizen Beobachtungen, Begegnungen und Ortsbesuche zusammen. Verbunden werden die Episoden durch einen Icherzähler, der eng an den realen Autor angelehnt ist.

»Eine Frage der Chemie« der Amerikanerin Bonnie Garmus ist seit 30 Wochen auf der Bestsellerliste. Es ist ihr gefeierter Debutroman um die kluge Chemikerin Elizabeth Zott, einer Frau, die sich im Amerika der Sechzigerjahre mit Erfolg in einer von Männern dominierten Welt durchsetzt. Das scheint weiterhin zu überzeugen – auf Platz fünf.

Neu auf der Vier: Der bzw. die diesjährige Gewinner*in des deutschen Buchpreises. Mit »Blutbuch« zeichnete die Jury die Geschichte einer non-binären Erzählfigur aus. Es geht um Queerness und um die subjektive Gewissheit, keinem Geschlecht zugehörig zu sein. Damit hat die Kunstfigur Kim de l´Horizon den, zumindest politischen, »Roman des Jahres« geschrieben.

Weniger experimentierfreudig geht es auf Platz drei zu, belegt von der Bestseller-Grand Dame Charlotte Link. Im jüngsten Kriminalroman der Frankfurterin muss Ermittlerin Kate Linville den Mord an einer jungen Frau aufklären, die tot in ihrem eingeschneiten Auto mitten im Nirgendwo im Nordosten Englands aufgefunden wird. Der Verlag verspricht einen »Pageturner« - und die wohl produktivste deutsche Autorin liefert souverän.

Die Vorwochen-Eins ist auf Platz zwei gelandet: Im dritten Roman der Husumerin Dörte Hansen geht es einmal mehr um die norddeutsche Heimat – und das Meer. Familie Sander lebt seit fast 300 Jahren auf einer kleinen Nordseeinsel, doch im Laufe eines Jahres verändert sich das Leben der Familie von Grund auf, erst kaum spürbar, dann mit voller Wucht. Wer genau wissen will, woher unsere Sehnsucht nach einer Insel eigentlich kommt – darf »Zur See« nicht verpassen.

Schließlich kommen wir zur Eins, in dieser Woche ein Neuzugang mit dem bilingualen Titel: »It starts with us – Nur noch einmal und für immer«. Die amerikanische Bestsellerautorin Colleen Hoover präsentiert eine Fortsetzung der »Lily, Ryle und Atlas-Reihe«. Eine Liebesgeschichte, offenbar erzählt aus drei Perspektiven. Die Dritte in der Reihe wird mit Sicherheit folgen – und, davon gehen wir stark aus, ebenfalls auf der Bestsellerliste landen.