Cornelia Funke über Bücher ohne Messe - und den neuen "Reckless"-Band

Sie ist die erfolgreichste deutsche Schriftstellerin und wäre ein Star der Buchmesse in Frankfurt gewesen: Nun streamt Cornelia Funke in ihrer kalifornischen Wahlheimat - und ist zu Gast in unserer Büchershow.

. Die Spitzentitel mit Volker Weidermann