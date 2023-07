Im baden-württembergischen Abitur kann damit in Zukunft Katharina Hackers »Die Habenichtse« (2006) entweder mit Wolfgang Koeppens »Tauben im Gras« oder mit Anna Seghers »Transit« aus dem Jahr 1948 verglichen werden.

Seghers, eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen, erzählt in dem von persönlichen Erlebnissen inspirierten Roman von einem deutschen Flüchtling, der vor den Nazis von Paris nach Marseille flieht, um von dort mit einem Schiff aus Europa entkommen zu können. »Der Roman ermöglicht im Hinblick auf den geforderten Werkvergleich vielfältige Vergleichsaspekte, sie nehmen eine Gesellschaft in historischen Umbruchzeiten und damit auch die Welt der heutigen Leserinnen und Leser in den Blick«, argumentiert das Ministerium.