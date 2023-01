»Vom Glück allein«

Der Titel des Sammelbands klingt ein bisschen zu optimistisch für das, was sich darin findet; es sind keine happy stories übers Sich-selbst-Finden oder so. Die Erzählungen sind aufwühlend, teils verstörend. Joey Goebels Geschichte »Unsere Olivia« macht den Auftakt: Ein junger Mann, allein und verzweifelt, verliebt sich in eine Nachrichtenmoderatorin. Eines Abends wartet er vor dem Fernsehstudio auf sie, wo er einem weiteren Verehrer Olivias begegnet. Spätestens jetzt wird die Lektüre gruselig und unangenehm, weglegen kann man sie trotzdem nicht mehr. Zum Glück ist die Geschichte nicht allzu lang. Und auch das im Buchtitel versprochene Glück taucht in ihr auf.

Tagebucheinträge von Patricia Highsmith sind durch den Band gestreut und regen an, über das eigene Leben zu reflektieren. Und kurz Wehmut angesichts des Selbstbewusstseins der jungen Schriftstellerin zu empfinden: »Allein durchs Leben zu gehen ist so wundervoll! Jetzt, mit 21, weiß ich, was ich brauche. Ich will so oft wie möglich alleine sein.«