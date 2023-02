BookTok ist eine Subcommunity auf TikTok, die um das Jahr 2020 entstanden ist. Unter dem Hashtag #BookTok rezensieren vor allem junge Menschen in kurzen, bunten Videoclips ihre Lieblingsbücher und stellen ihre Bucheinkäufe vor. Besonders erfolgreich sind auf #BookTok Liebesromane, Thriller und Fantasy-Bücher aus dem Genre »Young Adult«. Durch Weiterempfehlungen und den TikTok-Algorithmus entstehen so neue Hypes um längst veröffentlichte Bücher, was einen echten Einfluss auf Verkaufszahlen und Bestsellerlisten hat.

Bekanntestes Beispiel dafür ist die US-amerikanische Autorin Colleen Hoover. Ihr Roman »It ends with us« erschien bereits im Jahr 2016, wurde aber erst durch die Empfehlung auf BookTok ein Bestseller. Hoovers Bücher belegten im vergangenen Jahr sieben Plätze in den Top Ten der Paperbackbest­sellerliste der »New York Times«. Verlage und Buchhandlungen haben mittlerweile das Potenzial von #BookTok erkannt. So haben Piper und dtv eigene TikTok-Accounts. Auch bei der Frankfurter Buchmesse gab es im Herbst eine eigene BookTok-Bühne.