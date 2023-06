Mit Erschütterung habe man die in den letzten Tagen öffentlich gewordenen Vorwürfe gegen Till Lindemann verfolgt, heißt es in der Nachricht. Zuletzt hatten Social-Media-Nutzerinnen und Medien von einem Castingsystem berichtet, über das Lindemann im Rahmen von Konzerten junge Frauen zugeführt worden seien. Frauen werfen ihm in Beiträgen von »Süddeutscher Zeitung « und NDR Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor. Die Band Rammstein hat öffentlich erklärt , sie könne ausschließen, dass sich, »was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat«. KiWi-Verlegerin Gleba spricht den betroffenen Frauen Mitgefühl und Respekt aus.