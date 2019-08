Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot

Die Schwedische Akademie lobte ihre "visionäre Kraft" und verlieh ihr 1993 als erster schwarzer Schriftstellerin den Literaturnobelpreis. Nun ist Toni Morrison tot. Wie ihr Verleger Alfred A. Knopf mitteilte, sei sie am Montagabend im Alter von 88 Jahren im Montefiore Medical Center in New York gestorben.

Toni Morrison, am 18. Februar 19931 als Chloe Ardelia Wofford in Ohio geboren, zählte zu den bedeutendsten afroamerikanischen Schriftstellerinnen. Einer ihrer bekanntesten Romane ist "Menschenkind" ("Beloved" , 1987). Darin trifft eine Mutter die tragische Entscheidung, ihr Baby zu töten, um das Mädchen vor der Sklaverei zu retten. Dafür erhielt Morrison 1988 den Pulitzer-Preis für Belletristik.

