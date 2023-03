Dabei gibt es im Roman vor allem am Anfang durchaus starke Momente. Das Heranwachsen im oberfränkischen Dorf wird glaubhaft beschrieben. Der Unfalltod eines Bekannten auf einem Bahnhof, nach der geplanten Rückfahrt von einem Volksfest in Forchheim, wird zu einer literarisch-schmerzenden Schönheit verdichtet. »Micha war oben auf dem Mast. Und ein Lichtbogen war zwischen ihm und der Oberleitung. Der Zug fuhr ein. Es war ein roter Doppeldecker. Wie eine Feder segelte Michas Körper nach unten, ehe er auf dem grauen Boden von Gleis vier aufschlug.«

Schwilden beschreibt eine provinzielle Mittelschicht, bei der auf den ersten Blick alles nach heiler Welt aussieht, in der aber niemand hinsehen will, wenn der Vater ein Cognac-Glas nach seiner Tochter wirft. Und auch nicht, wenn der Ich-Erzähler als Teenager Crystal Meth schnupft.

Kein Faserland in Sicht

In der Produktbeschreibung bewirbt der Verlag das Buch »Für Leser:innen von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre«. Pop-Literaten, die kurz vor der Jahrtausendwende zeitgeistkompatibel und unterhaltsam über die Themen schrieben, denen sich auch Schwilden annimmt. Sehnsucht, Selbstzerstörung, Selbstfindung, Drogenkonsum. »Toxic Men« scheint der Versuch zu sein, alte Themen in ein neues, zeitgemäßes Gewand – nämlich der Diskussion um toxische Männlichkeit – zu hüllen. Schade nur, wenn bei diesem literarischen Taschenspielertrick vor allem das eigentliche Thema, toxische Männlichkeit, hinten abfällt. Der Versuch des Autors, in den Popliteratur-Himmel aufzusteigen scheitert allerdings auch deshalb, weil die Stärke der selbst benannten Vergleichsautoren in ihrer Schmerz- und Kompromisslosigkeit besteht. Aber wo man auch hinschaut, in »Toxic Man« ist kein Faserland in Sicht. Denn »Toxic Man« nähert sich dem Zerfall stets nur an – am Ende ist die liebende Frau immer an der Seite des Ich-Erzählers und rettet ihn.