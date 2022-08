Die Auflösung erfolgt im vierten Teil von »Treue«, nur dass, anders als im Krimi, nicht der Tod einer Figur aufgeklärt wird, sondern ihr Leben. Es ist, und das kann man nur einen Geniestreich nennen, bei aller Kühle und Distanz in der Sprache eine herzzerreißende Passage. Im Original heißt das Buch »Trust«, was sowohl den Zusammenschluss von Firmen als auch schlicht Vertrauen bedeutet. So wie das Bankenwesen nur so lange funktioniert, wie wir ihm vertrauen, so lange wie Geld nur Wert besitzt, weil wir darauf vertrauen, dass es diesen Wert behalten wird, so basieren auch zwischenmenschliche Beziehungen auf Vertrauen. Ist es einmal weg, wird es unendlich schwer, es wieder zurückzuerlangen.

Es gibt diesen Punkt, da ist etwas so kalt, dass es sich heiß anfühlt. Wenn man in Eiswasser springt, hat man kurz den Gedanken, zu verbrennen. »Treue« ist so kalt. Wie Díaz Kapital und Leben verknüpft und Eis zu Glut macht, ist einzigartig.