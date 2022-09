Die Autorin zeigte sich nach dem vermeintlich milden Urteil erschüttert. In einer gemeinsamen Mitteilung mit Barnes bezeichnete sie die Entscheidung des Gerichts als »Warnsignal«. »Uns Simbabwern wurde das Recht abgesprochen, unsere Meinung im öffentlichen Diskurs frei zu äußern«, so die beiden Frauen in ihrer Stellungnahme.