Umstrittener Schriftsteller Uwe Tellkamp kritisiert Gendern als »eine Vergewaltigung von Sprache«

In Neubrandenburg stellte der Dresdner seinen neuen Roman »Der Schlaf in den Uhren. Archipelagus I« vor (eine ausführliche Rezension können Sie hier nachlesen ). Dabei äußerte er sich auch bewundernd über die DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973), die in Neubrandenburg gelebt hatte. »Sie hat mir sehr imponiert«, sagte Tellkamp nach einem Besuch im Reimann-Literaturmuseum. Reimann gehörte zu den bekanntesten und streitbarsten Autoren in der DDR; als ihr Hauptroman gilt »Franziska Linkerhand«.