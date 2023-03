Vito Eckart Eduard Moriz von Eichborn wurde am 7. Dezember 1943 in Hundisburg bei Magdeburg geboren. Als er ein halbes Jahr alt war, starb seine Mutter. Eichborn wuchs bei Verwandten auf und machte 1965 Abitur. Nach abgebrochenem Studium absolvierte er ein Zeitungs-Volontariat beim »Göttinger Tagblatt«. Anschließend arbeitete Eichborn für das Feuilleton des Kölner »Express«.

1973 wechselte er in die Buchbranche und wurde Lektor in der Taschenbuchabteilung des S. Fischer Verlags, wo er unter anderem die Reihe mit Arbeiterliteratur betreute. Mit dem Gewinn von 200.000 DM aus einem Immobiliengeschäft gründete er zusammen mit Matthias Kierzek, dem Inhaber der Fuldaer Verlagsanstalt, 1980 die Vito von Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, kurz Eichborn Verlag.