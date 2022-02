Regisseurin, Autorin, Feministin Doris Dörrie, meine Heldin

Der Film »Männer« machte sie berühmt, wegen eines SPIEGEL-Titels floh sie in die USA. Am beeindruckendsten aber sind bis heute Doris Dörries Frauenrollen – auch wenn man in den Achtzigerjahren noch gar nicht geboren war.