Von Radau bis Romantik Zwölf Comics zum Verschenken

Zum Autor Timur Vermes wurde 1967 in Nürnberg als Sohn einer Deutschen und eines 1956 geflohenen Ungarn geboren. Er studierte Geschichte und Politik und wurde dann Journalist. 2012 veröffentlichte er den satirischen Roman "Er ist wieder da", von dem mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden. Auch sein zweiter Roman "Die Hungrigen und die Satten" schaffte es auf Platz eins der SPIEGEL-Bestsellerliste. Für SPIEGEL ONLINE schreibt er über Comics und Graphic Novels.

Böses Weihnachten. Pfui. Schlecht für die Umwelt. Zuviel Konsum. Was tun? Nachhaltiges verschenken, das auch kommende Generationen nutzen können. Nämlich Comics, möglichst auf Papier, das hält in der analogen Version auch technisch mindestens bis zur Lesebrille 4.0. Zwölf Tipps, von Radau bis Romantik, für ziemlich jeden Geldbeutel. Natürlich zu bestellen beim kleinen Buchhändler vor Ort, von wegen: regional denken und Transportbilanz und alles. Außerdem hat Herr Amazon schon genug Daten von anderen Leuten, da muss er nicht auch noch Ihre kriegen.

Für Monsterfans

Nicolas Mahler

Mahler mag ich nicht immer. "Das Ritual" aber schon: Der Österreicher erforscht mit absonderlichem Humor die Gedanken eines alten japanischen Tricktechnikers, der in den Sechzigern für die Tricks der Trash-Monsterfilme zuständig war. Ergebnis: ein hübsches Wechselbad aus Skurrilität und Nerd-Nostalgie.

Das Ritual Verlag: Reprodukt Seiten: 64 Preis: 14,00 €

Für die Katz. Und die Maus.

George Herriman/ TASCHEN

Die krankeste Lovestory der Comic-Geschichte: Katze liebt Maus. Maus will: Ziegelsteine an den Katzenkopf schmeißen. Hund liebt Katz, jagt darum Maus. George Herrimans absurder Strip (1913-1944) war seiner Zeit so voraus wie unserer. Taschen beschert die farbigen Sonntagsfolgen im Prachtband, von Alexander Braun akribisch aufgearbeitet. Beschenkte bitte bis zum Frühjahr nicht stören.

George Herrimans "Krazy Kat". Die kompletten Sonntagsseiten in Farbe 1935–1944 Verlag: TASCHEN Seiten: 632 Preis: 150,00 €

Für Comic-Anfänger

Olivia Vieweg/ Carlsen Verlag GmbH 2019

Nur 60 Seiten, nur taschenbuchgroß, nur vier Farben (weiß, schwarz, grau, rot), dafür klassischer Inhalt: Olivia Vieweg, Fachfrau für Untote, bearbeitet Sophokles' erstaunlich aktuelle "Antigone". Gekonnt reduziert, scharf angebraten, innen blutig - lecker.

Die Unheimlichen: Antigone Verlag: Carlsen Seiten: 64 Preis: 12,00 € Isabel Kreitz (Hrsg.)

Für Vorlesende

Luke Pearson

Hilda? Hieß die nicht mal Esther? Nein, Esthers drittes Tagebuch von Riad Sattouf kennen Stammleser inzwischen selbst. "Hilda" ist eine Serie von Luke Pearson, "Hilda und der Bergkönig" ist schon das zweite (mädchen-, buben-, lgtbtaugliche) Hilda-Heft, das ich so spannend, niedlich und gewitzt finde, dass ich's Eltern dringend nahelegen muss.

Hilda und der Bergkönig Verlag: Reprodukt Seiten: 80 Preis: 20,00 €

Esthers Tagebücher 3: Mein Leben als Zwölfjährige Verlag: Reprodukt Seiten: 56 Preis: 20,00 € Übersetzt von: Ulrich Pröfrock Bd.1-3, je 20 Euro

Für Seriensüchtige

Brian Vaughan/ Cliff Chiang/ Cro

Finale von "Paper Girls": der Mix aus Zeitreise und Abenteuer ist nah am groben Unfug, fesselt aber durch seine liebenswerten Protagonisten - vier aufgeweckte Zeitungsausträgerinnen, so um die elf, zwölf Jahre alt. Sechs Bände dauert der Trip durch Fantasy, Frau-werden und Freundschaft, keinen habe ich ganz verstanden - aber jeden gemocht.

Paper Girls 6 Verlag: Cross Cult Seiten: 128 Preis: 22,00 € Übersetzt von: Sarah Weissbeck Bd. 1-6, je 22 Euro

Für echte Herzchen

Terry Moore/ Schreiber und Leser

Comeback für Katchoo und Francine: Terry Moore schickt "Strangers in Paradise", die wunderbare Serienromanze mit Thrillerwürze, in die nächste Runde. Romantisch, sexy, hochkompliziert und kinderleicht - einfach wie gemacht fürs Fest der Liebe.

Strangers in Paradise XXV Verlag: Schreiber & Leser Seiten: 232 Preis: 24,95 €

Für die Fuffzja

Fil, Stups & Krümel/ Reprodukt

Ruhm und Ehre dem großen Fil. Diesmal mit: "Stups & Krümel Mega Sammelband". Letztlich verwurstet Fil wie immer seine/meine/unsere Jugend, hier in der Optik grausiger Billigcomics der Siebziger (ich sag nur: Kelter-Verlag!), überfurchtbare "Rätsel-Ecken" und Superheld "Playmo" inklusive. Wer dabei war, schmeißt sich weg. Ich schwöre!

Stups & Krümel: Mega-Sammelband Verlag: Reprodukt Seiten: 288 Preis: 10,00 €

Für Mädchen

Brenden Fletcher/ Karl Kerschl/ Cross Cult

Das mit den Mädchen sag ich einfach mal, weil alles drin ist, was grad fancy ist: Fantasy mit einem türkisfarben Tiger, der eine verzauberte Prinzessin ist und von einer oft schusseligen, aber immer rührend anhänglichen und kampfkräftigen jungen Kriegerin beschützt wird. Packend, poppig, postertauglich.

Isola 1 Verlag: Cross Cult Seiten: 168 Preis: 16,00 €

Für Action-Aficionados

Frank Miller/ Cross Cult

Aua: Für "Xerxes" greift Frank Miller sinn- und hemmungslos zum Personal sämtlicher von ihm noch ungenutzter Perserkriege. Historikern wird's da übel, aber optisch ist das Spektakel sensationell. Die Farben sind grandios, die Kompositionen explosiv, seine Perserkönige inszeniert Miller wie düster-futuristische Popstars - Daft Punk meets Rammstein. Wow.

Xerxes: Der Niedergang des Hauses Dareios und der Aufstieg Alexanders Verlag: Cross Cult Seiten: 112 Preis: 30,00 €

Fäuste für ein Halleluja

Reinhard Kleist/ Carlsen Verlag

Schwul, schwarz und nebenbei Damenhütefabrikant: Emile Griffith war ein ungewöhnlicher Profiboxer. Seine Geschichte hat Starzeichner Reinhard Kleist zu einer unterhaltsamen Boxersaga verdichtet. Spürbar eine Herzenssache für Kleist, der ja auch einfach die Reihe verkäuflicher Pop-Köpfe (Johnny Cash, Nick Cave) fortsetzen könnte. Voll auf die Zwölf!

Knock Out! (Graphic Novel): Die Geschichte von E. Griffith Verlag: Carlsen Seiten: 160 Preis: 18,00 €

Für klingende Glocken

Bastien Vives/ Reprodukt

Das Schicksal kotzt Séverine an, im Wortsinn, beim Babysitten. Als ihr die Eltern eine Bluse leihen, ändert sich ihr Leben, denn die Bluse betont ihre Oberweite, und naja. Klingt prall und platt. Aber wie Bastien Vivès im rechten Moment bremst, beschleunigt, mit wenig Strichen viel andeutet, verschleiert, zeigt, das macht den Sums hocherotisch.

Die Bluse Verlag: Reprodukt Seiten: 208 Preis: 24,00 € Übersetzt von: Andreas Förster

Für Oldie-Freunde

Asterix/ Egmont

Die neuen "Asterix"-Bände spalten die Fans, der hier versöhnt: Zum 60. gratulieren über 50 Top-Comicer auf je 1-2 Seiten. Meine Lieblinge: Wie Delaf mit 10 Panels den ganzen letzten Band in die Tasche steckt, Fabrice Tarrins exzellentes Optik-Imitat, und wie sich Mawil schon wieder bewährt. Aber diese Auswahl lässt die ganze Familie mitstreiten, feiertagelang.

Asterix - Die Hommage, Egmont Comic Collection, 15 Euro