Kinderbücher zu Weihnachten Schenken Sie was zum Lesen!

In der dunklen Jahreszeit genießt man den Rückzug aufs Sofa mit Plätzchenteller in Reichweite. Ob lustig, informativ, nachdenklich oder kriminalistisch - es ist für alle zwischen vier und 14 Jahren etwas dabei in unserer Auswahl.

Zur Autorin privat Agnes Sonntag wurde in eine Familie geboren, deren Mitglieder von Büchern magisch angezogen werden. Ihr Großvater arbeitete bei der Büchergilde Gutenberg und brachte ihr gern Fehldrucke mit, sodass sie bis heute das Ende vieler James-Krüss-Geschichten nicht kennt. Später studierte die gelernte Arzthelferin in Schweden Publizistik und Schwedisch. Sie arbeitete als Schwedischlehrerin, Übersetzerin und freie Mitarbeiterin des schwedischen Schulfunks. Seit einigen Jahren betreut sie beim Kinder-Nachrichtenmagazin Dein SPIEGEL die Buchtipps und rezensiert auf SPIEGEL ONLINE Kinder- und Jugendbücher.



Erzähl mir etwas

Auf dem Weg ans Meer düsen Vater und Sohn durch die Nacht. Trotz Kaffee ist Papa müde, das Kind aber leider gar nicht. Es möchte eine Geschichte. Okay, da ist so ein Dings eine Ziege, fällt Papa ein. Und eine Gans. Und dann? Der Junge erzählt lieber selber weiter, denn Papa gähnt schon wieder. So vergeht die Fahrt während die beiden gemeinsam eine verrückte Geschichte weiterspinnen.

Eine nächtliche Geschichte, phantasievoll und lustig, in stimmungsvolle Bilder getaucht. Ein richtig schönes Einschlafbuch.

Wann sind wir endlich da? Verlag: TULIPAN VERLAG Seiten: 36 Preis: 15,00 € Ab 4 Jahren.



Das fremde Fest

Winter in Japan. Der kleine Allen hat sich erkältet. Ist seine Mutter deswegen so komisch? Nein, sie hat Heimweh nach einer Tradition aus dem fernen Kalifornien, wo sie als kleines Mädchen lebte. Wie kann sie ihrem Sohn das Weihnachtsgefühl vermitteln? Plötzlich ist da ein kleiner Baum in ungewöhnlichem Gewand.

Rückblick eines Mannes auf eine kleine Episode seiner Kindheit. Wunderschöne Bilder erzählen eine schlichte Geschichte, die man immer wieder lesen mag, weil sie so fremdartig und berührend ist.

Der Kranichbaum: Mein erstes Weihnachtsfest Verlag: Edition Bracklo Seiten: 34 Preis: 19,80 € Ab 5 Jahren.



Schokolade ist nicht alles

Für König Eddi in Eddiland ist alles in Butter. Er führt sein Reich ohne Argwohn, mit freundlicher, verschwenderischer Hand. So sind auch seinen Untertanen Lügen fremd und sie lieben ihren König für die Schokolade, die er ihnen von seinem Taschengeld kauft und über das Volk regnen lässt.

Doch irgendwann ist das Sparschwein leer und der böse Nurbison aus dem Reich nebenan bedroht ihn mit einer Kuh, die er als Monster verkleidet hat. Zum Glück haben Eddi, seine Hofnärrin Megan und Ministerin Jill einen echt guten Plan.

Durchgeknallte Geschichte in bester britischer Kinderbuch-Tradition mit vielen Illustrationen.

King Eddi und der fiese Imperator Verlag: Beltz & Gelberg Seiten: 208 Preis: 12,95 € Ab 7 Jahren.



Was Tiere so machen

So einen Onkel Theo hätte ich auch gerne gehabt. Einen Typ mit grünem Sofa, der Kinder ernst nimmt, indem er sich ihnen widmet und sich bescheuerte Geschichten für sie ausdenkt. Zum Beispiel die von dem Putzlappen, groß wie ein Fußballfeld, von dem Faultier, das zum Gähnen zu faul ist oder vom Nichts und den Hühnern, die in der Wüste wegen der Hitze nur hartgekochte Eier legen.

Kurzweilige Geschichten für Zwischendurch mit vielen Illustrationen, die zwar etwas hölzern wirken, aber sicher ihren Dienst im Sinne der Geschichte tun.

Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen: Onkel Theo erzählt 44 fast wahre Geschichten Verlag: Verlag Razamba Seiten: 184 Preis: 13,90 € Zum Vorlesen ab 6, zum Selberlesen ab 8 Jahren.



Nicht zu fassen

Hach, die Zeit! Mal steht sie still, mal fliegt sie. Warum eigentlich? Die Themenvielfalt zeigt, wie wichtig dieses Phänomen schon immer für die Menschen war. Dieses reich illustrierte Sachbuch bietet sicher auch für Erwachsene überraschende Aspekte und Erklärungen.

Hier geht es nicht nur um Uhren, Navigation oder warum der jüdische Kalender anders ist als der gregorianische, sondern auch um die Frage, warum es schwer ist, im Jetzt zu leben und Handys Zeitklauer sind, was eine Blumenuhr ist und wie Mönche sich früher von einer Kerze wecken ließen.

Das Buch erklärt auch Einsteins Relativitätstheorie, schaut ins All, erläutert verschiedene Zeitreisen und Zeitparadoxen und endet mit der Bitte an die Kinder, einen Brief an ihr zukünftiges Ich zu schreiben. Was für eine schöne Idee.

Das Buch der Zeit Verlag: Prestel Verlag Seiten: 112 Preis: 25,00 € Ab 9 Jahren.



Mein Name ist Wolkenschlag. Harald Wolkenschlag

Auch wenn es Oma nicht passt: Harald ist ein knallharter Privatdetektiv, ausgestattet mit Tricks wie vielsagendem Räuspern, Notizblock und Hut. Und egal, wie peinlich Oma seinen Hut findet: der bleibt drauf. Für seine Berufung gibt Harald nämlich alles. Und da kann es eben vorkommen, dass er ohne Fahrkarte für Ermittlungen ins große Humbug fahren muss, um ein verschwundenes Schaf zu finden. Zum Glück trifft er dort Kollegin Trix, ohne die er Schnucki McGäffin nicht wiedergefunden hätte.

Jana Scheerer hat einen jungen Marlowe kreiert und lässt ihn in einer Mischung aus Norddeutsch und Detektiv-Sound von seinem ersten Fall berichten. Eine Frau darf natürlich auch nicht fehlen - man ahnt eine Schwäche für eine gewisse Wiebke. Lustig und spannend!

Gefahr ist unser Geschäft: Aus den Akten der Detektei Donnerschlag Verlag: Woow Books Seiten: 192 Preis: 14,00 € Ab 10 Jahren.



Schreibst du mir?

Das ist so übel! Nur weil sich ihre Väter ineinander verliebt haben, sollen Bett und Avery gemeinsam in ein Sommercamp fahren und Freundinnen werden. Nein danke! Um dies zu verhindern, schreibt Bett eine ziemlich unfreundliche Mail an Avery. Und auch Avery will ihren Vater mit niemandem teilen. Doch dann entdecken sie langsam, dass sie vielleicht gar nicht so viel zu verlieren haben.

Ein Hoch auf die Ehrlichkeit! Sie wird zur Grundlage einer aufrichtigen Freundschaft, die sich im Laufe der Korrespondenz zwischen den beiden entwickelt und zu überraschenden Wendungen im Leben der beiden führt.

An Nachteule von Sternhai Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG Seiten: 288 Preis: 17,00 € Ab 10 Jahren.



Schlittenhunde statt Scooter

Die Lektüre dieses Buches weckt Sehnsucht nach einer Hundeschlitten-Tour. Oder zumindest nach einem Spaziergang im Schnee; denn sie spielt im verschneiten Norden Kanadas. Hier lernt der 13-jährige Jeremy einen alten Mann kennen, der noch nahe an den Cree-Traditionen ihrer Vorfahren lebt. Durch den Mann entwickelt Jeremy eine Leidenschaft für Schlittenhunde und bekommt Mut, seine eigenen Interessen zu verfolgen.

Eine Geschichte über das Leben eines Teenagers, in der die Schule endlich mal eine Nebenrolle hat und es um die wirklich wichtigen Dinge geht: Selbstbewusstsein, Familiengeschichte, Freundschaft - und Hunde.

Winter Dogs Verlag: Oetinger Taschenbuch Seiten: 208 Preis: 11,00 € Ab 11 Jahren.

Über Unterirdische

Angenommen, es lebten Wesen im Erdmantel, die über magische Kräfte und überlegene Technologie verfügten. Und angenommen, eines von ihnen - ein Troll - schaffte es durch die Erdkruste, würde von einem bösen Menschen angeschossen und versehentlich von zwei 11-Jährigen mit nach Haus genommen. Was dann?

Zum Glück sind die Zwillinge Beckett und Myles Fowl Dank ihrer unterschiedlichen Begabungen relativ gut auf so absurde Situationen vorbereitet und wundern sich so schnell über gar nichts. Schließlich ist ihr Vater der ehemalige Super-Ganove Artemis Fowl.

Eoin Colfer hatte 2001 mit der Artemis-Fowl-Reihe einen Riesenerfolg. Nun geht es mit seinen 11-jährigen Söhnen weiter. Eine komplexe Fantasy-Geschichte gespickt mit intelligentem Humor (Dank an die Übersetzerin Claudia Feldmann!), die immer wieder auf verrückte Abwege gerät und dennoch nicht den roten Faden verliert.