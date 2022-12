Männer, Frauen, Alkohol

Die vielen Intellektuellen in Hong Sang-soos Filmen, schreibt Sulgi Lie, wirkten immer leicht minderbemittelt. Da sie nie bei der Arbeit zu sehen seien, sondern nur beim ziellosen Rumhängen, erfahre man nie, ob sie zu sprachlicher Eloquenz überhaupt fähig seien. Das Gegenteil lässt sich über den Berliner Filmwissenschaftler Lie sagen: Seine kleine Studie über Hongs umfangreiches, bislang 28 Filme zählendes Werk zeugt von Eloquenz und dazu noch von Witz und Umsicht. Mit einer allgemeineren Einführung in das Kino des koreanischen Regisseurs anhand der Alkoholika, die so viel und begeistert in seinen Filmen konsumiert werden, beginnt der schmale Band. Vier Kapitel zu den Filmen, die er seit 2015 gedreht hat, als er mit »Right Now, Wrong Then« den Goldenen Leoparden von Locarno gewann und eine neue Aufmerksamkeitsgrenze überschritt, schließen sich an. Das Buch macht wie die Filme von Hong desto mehr Spaß, je mehr man von seinen Filmen kennt: Die kontinuierliche Arbeit an der eigenen Motivik, von Lie mit »Männer, Frauen, Alkohol« vorläufig, aber dennoch treffend auf den Punkt gebracht, macht den Reiz von Hongs Werk aus. Wie dieser ideosynkratische Ansatz trotzdem auf mehr als nur sich selbst verweist, was Hongs Filme mit denen von Rohmer, Buñuel und Renoir gemeinsam haben, legt Lie mit kenntisreicher Klarheit dar. Hannah Pilarczyk

Sulgi Lie: »Hong Sang-soo. Das lächerliche Ernste« Le Studio; 96 Seiten; 15 Euro Hier zu beziehen

Widerständisches Potenzial

Im Berliner Kultursommer 2022 war die Ausstellung »No Master Territories. Feminst Worldmaking and the Moving Image« im Haus der Kulturen der Welt ein Höhepunkt: Rund hundert filmische Arbeiten von Frauen wurden dort gezeigt, teils dokumentarisch, teils experimentell, die meisten äußerst selten aufgeführt und allesamt sehenswert, denn gerade in der Summe setzte sich ein beeindruckendes Panorama feministischen Filmschaffens der vergangenen 50 Jahre zusammen. Das parallel zur Ausstellung erschienene, toll gestaltete Buch ist weniger begleitender Katalog als eigenständiger Sammelband, der das widerständische Potenzial von feministischem Filmschaffen jenseits des klassischen Erzählfilms prüft: Er verbindet aktuelle Essays und Gesprächsrunden unter zeitgenössischen Publizistinnen mit klassischen Aufsätzen wie »Outside In Inside Out« von Trinh T. Minh-ha, der einflussreichen vietnamesisch-amerikanischen Regisseurin und Theoretikerin, deren Schriften auch der Ausstellungstitel entlehnt ist. Im Gegensatz zur Ausstellung ist das Buch deutlich akademischer ausgelegt, aber wie in der Ausstellung kann man sich dank der Vielfalt der Texte gut herauspicken, was und wem man Aufmerksamkeit schenken will. Hannah Pilarczyk

Erika Balsom, Hila Peleg (Hg.) »Feminist Worldmakig and the Moving Image« HKW/MIT Press; 512 Seiten; 35,04 Euro