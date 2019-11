Buch über Protestbewegung Aus dem Leben einer Gelbweste

Randalierer oder Bürger, die aus guten Gründen aufbegehren? Seit November 2018 blockieren Menschen in Warnwesten Kreisverkehre in Frankreich, sie demonstrieren in Städten, sie setzen sich mit Polizisten auseinander. Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel lösten den Protest aus, der sich in eine Bewegung gegen soziale Ungleichheit entwickelte. Zwar ist es in den letzten Monaten ruhiger geworden, ist die Berichterstattung in Deutschland abgeflaut - die Proteste der Gilets Jaunes gehen aber weiter: Vor Kurzem begingen die Gelbwesten in Paris, Bordeaux und Lille ihren 50. Protesttag.

Die Bewegung polarisiert, seit es sie gibt. Kritiker verweisen auf rechte Tendenzen und beklagen Gewalt oder Antisemitismus. Sympathisanten argumentieren, Rechte und Antisemiten seien in der Minderheit, die Gewalt gehe vom Staat aus. Eine deutsche Pariserin bietet nun mit ihrem Buch "Wir sollten uns vertrauen" einen Ausweg aus dieser polarisierten Debatte. Sie schreibt über ihren Wandel von einer skeptischen Beobachterin zu einer Gelbweste, die in Plenardebatten einer Regionalgruppe über Strategien der gesellschaftlichen Veränderung diskutiert. Die Autorin gehört zur Bewegung, ihr Buch ist parteiisch. Wer sich aber eine kritische Lektüre zumutet, wird für einen widerspruchsreichen Innenblick belohnt.

Die Verfasserin wohnt im Stadtteil Belleville, einem sogenannten quartier populaire im Pariser Nordosten, auch als "schwieriges" Viertel verschrien. Sie steht migrantischen Aktivistengruppen nahe. Sie hat einen Dackel. Und sie schreibt unter dem Pseudonym Luisa Michael. Anonym bleibe sie in der Tradition des "Unsichtbaren Komitee", heißt es auf den ersten Seiten, also der Gruppe, die die Revolutionsschrift "Der kommende Aufstand" von 2007 verfasste - die Schrift führte zu Festnahmen, die Sicherheitsbehörden machten Aktivisten für den Text und für die Sabotage eines Castortransports verantwortlich.

Einiges ist für die Autorin sehr eindeutig - etwa die Gewaltfrage. Die Quelle für die Ausbrüche identifiziert sie an einem anderen Ort als die Kritiker der Gelbwesten. Die eigentliche Gewalt bestehe "in der rapide zunehmenden Marginalisierung und Prekarisierung weiter Teile der Bevölkerung und vor allem der Jugend", schreibt sie.

An anderen Stellen lässt sie mehr Widersprüche zu. Manche erfährt die Autorin am eigenen Leib, etwa, wenn sich Gelbwesten positiv auf die französische Nationalfahne beziehen. Immer wieder stellt sie die Frage, wie eine Bewegung, die offen für alle sein möchte, mit Rechten umgehen kann oder mit Verschwörungstheoretikern. Sie schafft es dann auch punktuell, den Kritikpunkt Rassismus zu entkräften - etwa, wenn sie über gemeinsame Demonstrationen von Gelbwesten und dem antirassistischen Comité Adama schreibt, benannt nach Adama Traoré, einem jungen schwarzen Mann, der 2016 in Polizeigewahrsam starb.

Preisabfragezeitpunkt:

05.11.2019, 14:40 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Luisa Michael

Wir sollten uns vertrauen. Der Aufstand in gelben Westen (Nautilus Flugschrift) Verlag: Edition Nautilus GmbH Seiten: 240 Preis: EUR 16,00

Dem Vorwurf des Antisemitismus aber stellt sich die Autorin nur halbherzig. Im Februar 2018 beschimpften Gelbwesten am Rande einer Demonstration den umstrittenen jüdischen Philosophen Alain Finkielkraut unter anderem als "dreckigen Zionisten". Im Buch bezeichnet sie den Vorfall als antisemitisch. Gleichzeitig legt sie selbst aber ihre Nähe zur anti-israelischen Boykottbewegung BDS offen und klagt in einer längeren Passage über Diskreditierungskampagnen der Regierung und des Dachverbandes der jüdischen Organisationen, statt etwa selbstkritisch zu reflektieren, wann Kritik in Antisemitismus kippt. Glaubwürdig wirkt das nicht.

Lesenswert ist das Buch aber unterm Strich dennoch - schlicht, weil man den Aufständischen und ihren Beweggründen nahekommt. Die Autorin lässt auch andere Gelbwesten zu Wort kommen: Da ist die müde Mittvierzigerin Fabienne, alleinerziehende Mutter und Textildesignerin, die mal als Angestellte, mal als Selbstständige gearbeitet hat, Kurzzeitverträge und Phasen der Arbeitslosigkeit inklusive. Sie sagt: "Ich bin immer am Rande des finanziellen Ruins. Dabei bin ich qualifiziert und arbeite eigentlich gerne in meinem Beruf. Es ist einfach unwürdig."

Oder ein Mann, über den die Autorin schreibt: "Der GJ aus Burgund hat die schlechten Zähne der Armen, und er sieht jetzt schon so aus, wie er wohl als alter Mann aussehen wird, nur dass seine Haare noch voll und dunkel sind." Die soziale Ungleichheit, die in politischen Debatten oft abstrakt bleibt, wird hier sehr konkret. Die anonyme Verfasserin fragt: Wie würde dieser Mann wohl aussehen, hätte er so gelebt wie "Monsieur le Président"?