Wolf Erlbruch wurde am 30. Juni 1948 in Wuppertal geboren und lebte dort bis zu seinem Tod. Er studierte an der Folkwang Hochschule in Essen und arbeitete seit 1974 zunächst als Grafiker in der Werbebranche. Daneben publizierte er in deutschen und internationalen Magazinen. Mehrfach wurde er vom Art Directors Club in New York ausgezeichnet.

Seine Karriere als Kinderbuchillustrator begann Wolf Erlbruch 1985 mit »Der Adler, der nicht fliegen wollte«. Weitere bekannte Titel neben dem 1989 im Peter Hammer Verlag erschienenen »Maulwurf« sind »Das Hexeneinmaleins« nach Johann Wolfgang von Goethe (Hanser Verlag, 1998) und »Ente, Tod und Tulpe« (Verlag Antje Kunstmann, 2007).