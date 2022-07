Die Leiche von Kazuo Takahashi, wie der Zeichner gebürtig hieß, wurde am Mittwochmorgen im Meerwasser vor Nago in der Präfektur Okinawa gefunden. Sie trug eine Schnorchelausrüstung. Die Küstenwache bestätigte am Donnerstag, dass der Verstorbene Takahashi sei. Die Todesursache werde derzeit noch untersucht, melden die Medien unter Berufung auf die Küstenwache.