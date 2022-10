Yuval Noah Harari für Kinder Nicht so ganz auf Augenhöhe

Im ersten Band geht es um die Entwicklung des Menschen von einem beliebigen Tier zu einem Wesen, das trotz körperlicher Unterlegenheit zum Herrscher der Erde wurde. In Schul- oder Sachbüchern ist dies eine Erfolgsgeschichte, die mit ersten Werkzeugen und der Macht über das Feuer beginnt. Die Kinder werden deshalb überrascht sein, dass der Mensch bei Harari nicht so gut wegkommt, denn er beschreibt auch die zerstörerischen Konsequenzen dieser Entwicklung für andere Lebewesen.

Unterm Strich: Ein gutes Vorlesebuch

Wie ein Geschichtenerzähler am Lagerfeuer spricht der Autor die Kinder direkt an, stellt ihnen Fragen, um sie einzubeziehen, und beschreibt in lebendigen Bildern die Entwicklungsstufen und den Alltag unserer Vorfahren. Er berichtet von Völkerwanderungen und riesengroßen Tieren, die einst auf dem Planeten lebten.

All das funktioniert gut, ebenso die farbenfrohen Bilder und die angenehm kurzen Kapitel. Harari trifft auch einen freundlichen, zugewandten Ton und bemüht sich, in einfachen Worten zu erklären. Aber so ganz auf Augenhöhe ist er dann doch nicht. Er mokiert sich abseits der Handlung auf erwachsene Weise über die eitle Verwendung lateinischer Begriffe oder wirft Fragen auf, die erst Seiten später beantwortet werden, um Dramatik in den Text zu bringen.

So kündigt er an, ein »Geheimnis aufzudecken« – vorher wolle man aber noch schauen, welche anderen Menschenarten es einst noch gab. Für Kinder, die gerade erst lesen gelernt haben, eine mühsame Sache.