Star-Schriftstellerin Zeruya Shalev Ihrer Tochter verbat sie, ihren Roman zu lesen

Einmal brach sie selbst in Tränen aus – so bewegend sind ihre Figuren. Jetzt hat die israelische Autorin Zeruya Shalev mit »Schicksal« erstmals ein politisches Werk vorgelegt. Unsere Reporterin hat sie in Haifa getroffen.