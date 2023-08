Die Vorwürfe stehen in großem Widerspruch dazu, wie Lizzo in der Öffentlichkeit auftritt. Vier Grammys hat die Künstlerin, mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson, mittlerweile gewonnen, sie setzt sich für Themen wie Body Positivity, Selbstliebe und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen ein. Auf der Bühne performt sie zum Beispiel eingehüllt in eine Regenbogenflagge. In ihrem Song »Special« singt sie: »Could you imagine a world where everybody's the same?«