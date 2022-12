Kummer-Schwestern zu mehr Diversität bei Festivals »Man muss ein bisschen radikaler werden in der Auswahl«

Die Band »Blond« besteht aus den Kummer-Schwestern und Johann Bonitz. Nina und Lotta Kummer sind die jüngeren Geschwister der »Kraftklub«-Musiker Felix und Till Kummer. Zurzeit arbeiten sie an ihrem neuen Album und sind in der Doku »Rebels« in der ARD-Mediathek zu sehen. In der dreiteiligen Doku geht es darum wie Künstlerinnen und Künstler durch ihre Arbeit politischen Protest und Gesellschaftskritik ausüben.