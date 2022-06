Skandal erschüttert Frankreichs Kulturszene Der Louvre, die Scheichs und Raubkunst vom Schwarzmarkt

Jean-Luc Martinez, ehemaliger Direktor des Pariser Louvre-Museums, steht unter Verdacht, an einem Kunstbetrug in Millionenhöhe beteiligt zu sein. Es geht um ägyptische Artefakte für eine Dependance in Abu Dhabi.