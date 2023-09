»Es gibt so viele Bilder von ihm, weil er so fotogen ist – er war ein großartiger Mensch und hat so viele Menschen inspiriert. Wir wollten also sein Aussehen respektieren. Deshalb haben wir verschiedene Tests gemacht und viele Entscheidungen getroffen, und das war das Ergebnis im Film. Das war unsere einzige Absicht.«

Bernsteins Kinder verteidigen Cooper gegen Kritik

Bernstein – der Sohn jüdisch-ukrainischer Einwanderer in die USA – war ein einflussreicher Komponist und Dirigent, der vor allem für die Musik zum Musical »West Side Story« bekannt ist.