Maezawas Mondfahrt Japanischer Milliardär plant Weltraumreise mit Künstlergruppe

Maezawa hatte 2018 sein Projekt bekannt gegeben, bei dem er 2023 an Bord eines Raumschiffs von Elon Musks Raketen- und Satellitenunternehmen SpaceX eine Woche lang um den Mond fliegen will. Eine Landung auf dem Erdtrabanten ist nicht geplant. Ein Testflug der Rakete in der Erdumlaufbahn, den SpaceX-Gründer Elon Musk wiederholt bis Ende 2022 in Aussicht gestellt hat, steht noch aus.