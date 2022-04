Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Der ukrainische Präsident Selenskyj kondolierte seinem litauischen Amtskollegen Gitanas Nausėda. In dem Brief, der von der ukrainischen Botschaft in Vilnius an die Nachrichtenagentur BNS übermittelt wurde, schrieb er vom »Mord an dem bekannten Filmregisseur Mantas Kvedaravičius durch die russischen Besatzer in Mariupol«.

Kvedaravičius, von Haus aus Archäologe, war bereits 2011 bei den Filmfestspielen in Berlin ausgezeichnet worden. Für seinen Film »Barzakh« erhielt er den Amnesty-International-Filmpreis. Darin berichtete er von einem tschetschenischen Dorf. Die Menschenrechtsorganisation schrieb : »Wir sind schockiert und traurig über die Nachricht von Mantas Kvedaravicius' Tod«. Man habe ihm 2011 den Amnesty-Filmpreis verliehen, weil er es geschafft habe, »eine starke Nähe zu den Menschen in Tschetschenien herzustellen«.