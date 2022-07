Er wolle die »freundlich-schmerzlichen Wege weiterrutschen und die Welt wie ein Beerenfeld leer essen«, hat Martin Walser einst geschrieben, damals, Anfang der Fünfzigerjahre in einem seiner Tagebücher. Viel hat er seither auf diesen Wegen zu Papier gebracht, in Büchern und Briefen, in Manuskripten und Entwürfen. Seine gesammelten erzählerischen, dramatischen und essayistischen Werke, seine Fotos und Computerdateien, aber auch die private Bibliothek überlässt der mittlerweile 95 Jahre alte Schriftsteller (»Ein fliehendes Pferd«, »Ein sterbender Mann«) vom Bodensee nun dem Deutschen Literaturarchiv (DLA) in Marbach als sogenannten Vorlass. Zur feierlichen Übergabe kam Walser am Sonntag persönlich in die Schillerstadt am Neckar.