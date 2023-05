Viele waren, wie auch Maria Rank, in einem ähnlichen Alter wie Augstein: zwischen den beiden Weltkriegen geboren, oft am Körper, aber eben auch an der Seele verwundet. Augstein selbst war im eben erst beendeten Zweiten Weltkrieg an der Front im Osten gewesen. Ihre Generation gehörte zu den jüngsten Deutschen damals, die nie wieder als unschuldig gelten würden.

An eine Schwere, aber auch an eine Leichtigkeit in diesen Gründerjahren konnte Maria Rank sich erinnern.